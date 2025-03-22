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Царьград

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Строящийся четвёртый мост в Новосибирске станет локацией для съёмок кино

Строящийся четвёртый мост в Новосибирске станет локацией для съёмок кино

Стройку посетили сибирские кинематографисты, которые оценили переправу в качестве будущей съёмочной площадки.

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