Происшествия

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В Анжеро-Судженске Кемеровской области полицейские предостерегли от действий мошенников горожан, состоящих на учете в Центре занятости населения

В рамках акции «Не дай себя обмануть!» сотрудники ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу встретились с горожанами, состоящими на учете в Центре занятости населения, и провели с ними профилактическую лекцию о том, как защититься от мошенников.

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