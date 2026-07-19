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Титов об отмене жеребьевки перед пенальти в матче за Суперкубок: «Вопиющая несправедливость. Но правды уже не вернуть, переигровки не будет – «Спартак» не «Зенит» и не сборная США»

Егор Титов не согласен с решением судьи отменить жеребьевку перед серией пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом» (1:1, 2:4 пен.

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