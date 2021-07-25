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Евгения Старцева: «В команде хорошая обстановка. Да, с Кошелевой такая ситуация произошла, но она объяснила всем свой уход из сборной»

Российская волейболистка Евгения Старцева рассказала об атмосфере в команде на Олимпиаде-2020, а также прокомментировала отсутствие в команде Татьяны Кошелевой.

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