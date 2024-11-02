Юрий Подоляка: прорыв на Кураховском направлении, ВСУ оказались под угрозой оперативного окружения

Российские войска продвигаются на Кураховском направлении, угрожая оперативным окружением ВСУ, которое утратило почти все укрепленные линии обороны и теперь пытается удержать ключевую трассу у поселков Разлив и Константинополь.
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