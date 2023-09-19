Дипломат Полянский: США не проведут реформу Совбеза ООН без согласия его членов

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США не смогут провести реформы Совета Безопасности ООН без согласия его членов и абсолютного большинства всех стран, входящих во всемирную организацию.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США не смогут провести реформы Совета Безопасности ООН без согласия его членов и абсолютного большинства всех стран, входящих во всемирную организацию.
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