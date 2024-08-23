23.08.24 Селидово - Новогродовка Активные боевые действия в районе Красноармейска. Атака ВС РФ пехотным подразделением в Новогродовке.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
23.08.24 Селидово - Новогродовка Активные боевые действия в районе Красноармейска. Атака ВС РФ пехотным подразделением в Новогродовке.
Свежие комментарии