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Живая Кубань

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Новые Курорты построят на Кубани. Несмотря на сложности, уже появились перспективные проекты

Новые Курорты построят на Кубани. Несмотря на сложности, уже появились перспективные проекты

Новые Курорты построят на Кубани. Несмотря на сложности, уже появились перспективные проектыДепутат Государственной думы Сергей Алтухов, председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаевым обсудили развитие туризма в Краснодарском крае с генеральным директором корпорации «Туризм.

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