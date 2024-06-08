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Дети, пропавшие в лесу во время рыбалки с дедушкой, доставлены в больницу

Дети, пропавшие в лесу во время рыбалки с дедушкой, доставлены в больницу

t.me/СУ СК России по Свердловской области 10-летнюю Викторию и 12-летнего Григория, которые 4 июня отправились на рыбалку вместе со своим дедушкой и пропали в Слободо-Туринском районе в Свердловской области, доставили в одно из местных медучреждений.

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