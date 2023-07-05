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Запрещенные вещества обнаружены в крови Николая Ефремова

Запрещенные вещества обнаружены в крови Николая Ефремова

Результаты недавней экспертизы показали, что в крови находящегося в больнице после падения с третьего этажа Николая Ефремова обнаружены следы употребления марихуаны.

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Комментарии
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M
Malina
так вот куда тратит деньги наш &quot;минздрав&quot;! на &quot;вытаскивание с того света&quot; потомственных наркош!!! А вот пусть оплатит свое &quot;вытаскивание&quot;!!! Тут всем миром собираем деньги на лечение деток, а потомственных  наркоманов лечим бесплатно?Какой щедрый минздрав!!!
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21 час.
Александр Котов
Зачем его вообще спасали?
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17 час.

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