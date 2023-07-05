Запрещенные вещества обнаружены в крови Николая Ефремова

M

Malina

так вот куда тратит деньги наш "минздрав"! на "вытаскивание с того света" потомственных наркош!!! А вот пусть оплатит свое "вытаскивание"!!! Тут всем миром собираем деньги на лечение деток, а потомственных наркоманов лечим бесплатно?Какой щедрый минздрав!!!