Результаты недавней экспертизы показали, что в крови находящегося в больнице после падения с третьего этажа Николая Ефремова обнаружены следы употребления марихуаны.
Запрещенные вещества обнаружены в крови Николая Ефремова
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
M
Malina
так вот куда тратит деньги наш "минздрав"! на "вытаскивание с того света" потомственных наркош!!! А вот пусть оплатит свое "вытаскивание"!!! Тут всем миром собираем деньги на лечение деток, а потомственных наркоманов лечим бесплатно?Какой щедрый минздрав!!!
Ответить
21 час.
Александр Котов
Зачем его вообще спасали?
Ответить
17 час.
Свежие комментарии