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Бобби Портис об игре с «Детройтом»: «Порой такие матчи – ловушка. Не хочу этого говорить, но ты иногда опускаешься на уровень своего оппонента»

Форвард «Милоуки» Бобби Портис после разгромной победы над «Детройтом» (146:114) признал, что матчи с заведомо более слабым соперником могут оказывать психологическое влияние на твой настрой на игру.

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