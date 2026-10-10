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Тульские новости

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Топ 20 тульских оружейников: Николай Александрович Макаровец

Топ 20 тульских оружейников: Николай Александрович Макаровец

Николай Александрович Макаровец возглавлял АО НПО «СПЛАВ» в должности генерального конструктора. Его путь в науку и технику начался в Тульском механическом институте, который он окончил по специальности «двигатели летательных аппаратов».

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