Сборная Италии одержала волевую победу над соперниками из Албании на Евро-2024

Сборная Италии обыграла Албанию в матче первого тура группового турнира Евро-2024, несмотря на самый быстрый гол в истории турниров, который оформил Недим Байрами из албанской сборной спустя 22 секунды после начала матча.
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