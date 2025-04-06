Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 969 подписчиков

Русская группа "Запад" уничтожила 5 станций Starlink и 22 беспилотника ВСУ

Русская группа "Запад" уничтожила 5 станций Starlink и 22 беспилотника ВСУ

Группировка войск "Запад" за сутки уничтожила пять станций Starlink, 22 беспилотника и склад боеприпасов ВСУ, сообщил Иван Бигма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх