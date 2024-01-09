Психолог Мартынов посоветовал налаживать эмоциональное состояние после праздников общением с друзьями

Руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья, клинический психолог Сергей Мартынов в беседе с изданием Life рассказал россиянам, как наладить эмоциональное состояние после праздников и влиться в рабочий процесс.
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