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Экс-сотрудник новосибирской колонии получил условный срок после убийства заключенного

Экс-сотрудник новосибирской колонии получил условный срок после убийства заключенного

Новосибирск, 3 марта. Барабинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику ГУФСИН России по Новосибирской области, по вине которого в ФКУ ИК-13 в Убинском районе произошел бунт заключенных с убийством одного из осужденных.

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