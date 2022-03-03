Экс-сотрудник новосибирской колонии получил условный срок после убийства заключенного

Новосибирск, 3 марта. Барабинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику ГУФСИН России по Новосибирской области, по вине которого в ФКУ ИК-13 в Убинском районе произошел бунт заключенных с убийством одного из осужденных.