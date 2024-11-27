В Челябинске автобус насмерть сбил женщину

Автобус сбил челябинку на переходе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области, авария произошла сегодня, 27 ноября, в 8:25 на пересечении улиц Горького и Котина.
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