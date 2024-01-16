ЕГЭ и ОГЭ в этом году сдадут больше 3 тысяч школьников Уссурийска

Количество школьников, сдающих ЕГЭ и ОГЭ в 2024 году озвучили в Уссурийске. Государственную итоговую аттестацию предстоит пройти более 3100 выпускникам округа, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию УГО.
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