На чьей стороне Баку? Как Израиль поставил Азербайджан в неудобное положение

На фоне того, что ряд арабских государств резко осудил действия израильтян в секторе Газа, Азербайджан остается одной из немногих мусульманских стран, у которой не просто официальные дипломатические отношения с Израилем, а самые тесные военно-политические связи с ним.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии