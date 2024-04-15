Максим Галкин и Алла Пугачева решили покинуть Россию в 2022 году после начала конфликта на Украине и устроились в Израиле, искали там спокойствие, но оказались буквально живущими на пороховой бочке.
Дети Пугачевой и Галкина* перестали ходить в школу
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
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10 час.
lakmus
Складывается ощущение, что, куда они не сунутся, там начинается "мор". Видимо, другим странам стоит задуматься - нужны ли они там, у них.
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3 час.
lady lyudmila
Вот так старая дура ! Сначала надо думать о детях и их будущем. А потом за мужем ехать.
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3 час.
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