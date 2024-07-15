Эксперт Алексеев рассказал, как обезопасить себя от мошенников в интернете

Мошенники в интернете постоянно развивают свои схемы обмана, иногда используя методы психологического давления и выдавая себя за близких потенциальной жертвы, о чем РИАМО рассказала эксперт в области безопасности информационных систем Леонид Алексеев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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