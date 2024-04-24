Ростислав Шапошников: Госдеп осудит Зеленского за запрет выдавать паспорта украинцам за рубежом?

Государственный департамент США осудил указ президента Беларуси о запрете получения паспортов гражданами этой страны за рубежом, назвав это «карательной» мерой, противоречащей обязанностям режима перед собственным народом.
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