Юрий Лоза посчитал нужным высказаться на тему реабилитации участников "голой" вечеринки

Композитор рассказал, как и когда смогут реабилитироваться участники скандальной вечеринки.Автор хита про "Плот" Юрий Лоза, на днях назвавший Филиппа Киркорова "мыльным пузырем" и "не мужчиной", высказался на тему того, простят ли всех участников скандальной вечеринки в клубе "Мутабор".
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