«Желтый» уровень опасности объявили в Петербурге на сутки из-за сильного ветра Сильный ветер пока не спешит покидать Петербург.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Желтый» уровень опасности объявили в Петербурге на сутки из-за сильного ветра Сильный ветер пока не спешит покидать Петербург.