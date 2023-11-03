Boeing 737 экстренно вернулся в аэропорт Якутска из-за неисправности

На борту лайнера находилось 128 человек.<strong>Пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Якутия», следовавший рейсом Якутск — Москвы, вернулся в аэропорт вылета 3 ноября из-за неустойчивой работы автопилота.
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