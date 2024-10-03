Глава Банка России приняла посла Киргизии

Вопросы взаимодействия России и Киргизии в банковской сфере обсудила с послом Киргизии Кубанычбеком Боконтаевым председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, 3 октября сообщает пресс-служба МИД Киргизии.
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