Родственница переехавшего из Латвии в РФ пенсионера: "Нам не верилось"

Невестка переехавшего из Латвии в Россию 83-летнего пенсионера Александра Дмитриева рассказала, что для родственников мужчины самым тяжелым оказалось ожидание получения пенсионером вида на жительство (ВНЖ) в РФ.
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