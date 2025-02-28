Опции доступности Split Fiction включают пропуск контрольных точек До выхода Split Fi...

Опции доступности Split Fiction включают пропуск контрольных точекДо выхода Split Fiction от Hazelight осталось меньше недели, и разработчик поделился подробностями об опциях доступности, которые помогут игрокам настроить игру под свои нужды.
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