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Tvnet: латвийской ж/д компании придется убрать часть вагонов без запчастей из РФ

Tvnet: латвийской ж/д компании придется убрать часть вагонов без запчастей из РФ

Единственная компания в Латвии, занимающаяся перевозками пассажиров по ширококолейной железной дороге, AS Pasažieru vilciens (PV) попросила Евросоюз не запрещать ей закупку запчастей для составов в России и Белоруссии.

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