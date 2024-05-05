Tvnet: латвийской ж/д компании придется убрать часть вагонов без запчастей из РФ

Единственная компания в Латвии, занимающаяся перевозками пассажиров по ширококолейной железной дороге, AS Pasažieru vilciens (PV) попросила Евросоюз не запрещать ей закупку запчастей для составов в России и Белоруссии.
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