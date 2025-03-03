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Депутат Госдумы Гаврилов рассказал об увеличении размера возврата по налоговым вычетам

Депутат Госдумы Гаврилов рассказал об увеличении размера возврата по налоговым вычетам

Депутат Государственной думы, председатель Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал об увеличении размера возврата по имущественному налоговому вычету в текущем году.

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