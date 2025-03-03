Депутат Госдумы Гаврилов рассказал об увеличении размера возврата по налоговым вычетам

Депутат Государственной думы, председатель Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал об увеличении размера возврата по имущественному налоговому вычету в текущем году.
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