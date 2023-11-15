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Виктор Вембаньяма получил первый технический в НБА. Его наказали за эмоциональную реакцию на судейское решение

Виктор Вембаньяма получил первый технический в НБА. Его наказали за эмоциональную реакцию на судейское решение

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма получил первый технический в НБА. Французский «большой» эмоционально отреагировал на судейское решение, когда у него зафиксировали нарушение.

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