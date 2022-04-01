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Лавров выразил благодарность властям Индии за объективную позицию по Украине

Лавров выразил благодарность властям Индии за объективную позицию по Украине

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров утром в пятницу, 1 апреля, заявил, что Москва ценит объективную позицию руководства Индии по ситуации с Украиной.

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