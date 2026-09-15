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Вышли с дозором: тяжелые ракетоносцы Ту-95МС России прошлись над Баренцевым и Норвежским морями

Вышли с дозором: тяжелые ракетоносцы Ту-95МС России прошлись над Баренцевым и Норвежским морями

Такие вылеты совершаются достаточно регулярно. В этот раз плановый пролет стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальней авиации ВСК России состоялся над Баренцевым и Норвежским морями.

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