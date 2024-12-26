Подозреваемый в закладке наркотиков был задержан полицией на улице Тамбасова

Мужчина оставил свертки с «синтетикой» на проспекте Ветеранов В Петербурге полиции попался наркодилер, который оставил 40 свёртков психостимулятора на проспекте Ветеранов, сообщила 26 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.