Подозреваемый в закладке наркотиков был задержан полицией на улице Тамбасова

Мужчина оставил свертки с «синтетикой» на проспекте Ветеранов В Петербурге полиции попался наркодилер, который оставил 40 свёртков психостимулятора на проспекте Ветеранов, сообщила 26 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии