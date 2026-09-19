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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оже-Альяссим о физических проблемах на US Open: «Похоже, это был тепловой удар»

Пятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим объяснил, что произошло с ним на US Open . Третий сеяный проиграл Карену Хачанову во втором круге – 6:7(5), 6:3, 6:2, 6:2.

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