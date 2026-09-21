Чем заменить ламинат: сравнительный обзор современных напольных покрытий

Ещё несколько лет назад вопрос напольного покрытия решался почти автоматически: ламинат, и точка. Он казался разумным компромиссом между ценой, внешним видом и практичностью.
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