На Смоленщине стартовал основной период ЕГЭ

Для проведения ЕГЭ было задействовано 20 пунктов проведения экзаменов, из них 17 пунктов на базе школ, 3 пункта – на дому В Смоленской области стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена.
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