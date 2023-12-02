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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эксперт о бое Рахмонов – Томпсон: «Если Шавкат победит, то станет очень близок к титульному бою»

Эксперт и инсайдер ММА Марсель Дорфф прокомментировал предстоящий бой Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона.

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