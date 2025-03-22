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Царьград

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Магнитная буря на Земле: скорость солнечного ветра достигла 600 км/с

Магнитная буря на Земле: скорость солнечного ветра достигла 600 км/с

Эксперт Михаил Леус из центра погоды «Фобос» сообщил о начавшейся магнитной буре на Земле. Основной причиной стал поток солнечного ветра со скоростью 600 км/с.

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