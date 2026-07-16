CHRONO-SPHERE GEOMETRY / Tape Reading / NQU2026 / 15M - 15/07/26 E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2026) CME_MINI:NQU2026 ESQ_Capital ECONOMIC NEWS RELEASE CONTEXT: 2nd day of the Fed Chair’s 2 day Testimony – High Impact Producer Price Inflation - High Impact OPERATOR MANDATE: Strictly observe until PM Session, as the high impact news may cause abnormal volatility.