В Онеге преобразилась набережная

Проект благоустройства набережной имени Комарова в 2021 году вошел в число финалистов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который является частью национального проекта «Жилье и городская среда».
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