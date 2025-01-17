Бастрыкин потребовал возбудить дело после нападения стаи дворняг на ребенка в Бийске

Алтайские правоохранители уже проводят расследование Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения стаи бездомных собак на ребенка в Бийске, сообщили в информационном центре Следкома.
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