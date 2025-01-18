Речан требует ускорить разработку стратегических проектов энергетической инфраструктуры

Реализация приоритетных проектов энергетической инфраструктуры для Республики Молдова обсуждалась на заседании Комитета по надзору за Сводным подразделением по внедрению и мониторингу энергетических проектов (UCIPE) под председательством премьер-министра Дорина Речана.
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