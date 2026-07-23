В деревне Повракульская Приморского округа завершается строительство пеллетной котельной мощностью 3,6 МВт

Объект, возводимый компанией «Регион-Лес» за 145,9 млн рублей, уже готов на 88%Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский проинспектировал ход работ и отметил, что запуск котельной обеспечит надежное теплоснабжение жителей, а ежегодное потребление пеллет превысит 1,3 тысячи тонн.