Садовод Черноусова раскрыла секрет, как вырастить крупный чеснок

Начало октября - самое горячее время для подготовки чесночных грядок, ведь именно сейчас закладывается основа для будущего летнего урожая.
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