В Воронежской области вновь выставили на торги часть комплекса авиазавода

В Воронежской области вновь выставили на торги расположенный в Борисоглебске производственный комплекс воронежского авиазавода (ВАСО, филиал ПАО «Ил», входящего в подконтрольную Ростеху «Объединенную авиастроительную корпорацию») за 188,6 млн рублей.
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