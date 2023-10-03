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Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в Белгородской области

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в Белгородской области

Силам противовоздушной обороны удалось сбить несколько воздушных целей на территории Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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