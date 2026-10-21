В Брюсселе не знают, где их взять, но Киев подсказывает: «распакуйте», наконец, активы русских и отдайте нам Константин Ольшанский Фото: Karl-Josef Hildenbrand / DPA / Global Look Press Двухдневный саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе, на который возлагались почти мистические надежды киевского режима, завершился грандиозным фиаско.