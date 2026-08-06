Роспотребнадзор "завернул" 70 тысяч бутылок армянской воды: новые ограничения и требования

Потребительский рынок России вновь оказался в центре внимания из-за жестких мер регулятора. На этот раз под прицел Роспотребнадзора попала продукция из Армении: ведомство распорядилось приостановить реализацию более 70 тысяч бутылок питьевой воды и популярных газированных напитков.