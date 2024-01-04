Мигранты открыли второй фронт против России. Первый бой дан в Новый год

Надо........, а кто наводить то будет, властям до этого дела нет.

Сергей Самойлов

Откуда такая формулировка " дети мигрантов"? трое подозреваемых, один из которых несовершеннолетний,другие то уже не дети,так что по полной программе можно судить.Или "они же дети" ? Только вот интересно,дело до суда дойдет или как обычно дадут денег кому надо и на этом закончится?