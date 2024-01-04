В Челябинске в новогоднюю ночь дети мигрантов с палками и перцовкой напали на участников СВО. Возмездие за это настигло меньше чем через сутки.
Мигранты открыли второй фронт против России. Первый бой дан в Новый год
Комментарии
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Татьяна Собколова
Надо........, а кто наводить то будет, властям до этого дела нет.
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8 час.
СС
Сергей Скрипальщиков
Какая "нехватка рабочих рук"? опомнись! Эти "специалисты" занимаются шавермой по большей части легально и криминалом все остальные, причем бОльшая часть
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6 час.
Сергей Самойлов
Откуда такая формулировка " дети мигрантов"? трое подозреваемых, один из которых несовершеннолетний,другие то уже не дети,так что по полной программе можно судить.Или "они же дети" ? Только вот интересно,дело до суда дойдет или как обычно дадут денег кому надо и на этом закончится?
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5 час.
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